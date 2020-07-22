Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области за период пандемии специалисты выполнили около 340 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 22 июля.

Так, в донских лабораториях всего проведено 338,9 тыс. исследований. При этом за сутки выполнено 4 тыс. 387 тестов на SARS-CoV-2. Для сравнения: днём ранее этот показатель составлял 1 тыс. 781 исследование.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения достиг отметки в 104,25.

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