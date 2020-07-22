Москва, , 10:56 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции быстро не закончится. Такой вывод, принимая во внимание прирост заболеваемости в мире, сделал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

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Он считает, что инфекция всегда была и будет, так как на смену одной приходит другая.

«Инфекции по определению никогда не закончатся, — заявил ТАСС учёный. — Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится».

Кроме того, академик предположил, что возможно, будут и сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200−400 заболевших.

По его словам, прогнозировать вероятность новой волны заболеваемости пока сложно.

«В России сейчас каждый день чуть больше 6 тыс. заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тыс. Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный», — добавил Малеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.

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