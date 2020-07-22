Москва, 22 июля 2020, 10:56 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции быстро не закончится. Такой вывод, принимая во внимание прирост заболеваемости в мире, сделал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
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Он считает, что инфекция всегда была и будет, так как на смену одной приходит другая.
Кроме того, академик предположил, что возможно, будут и сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле — по 200−400 заболевших.
По его словам, прогнозировать вероятность новой волны заболеваемости пока сложно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Московского государственного медицинского университета Нурбубу Молдогазиева заявила, что эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
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