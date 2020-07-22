Оренбург, , 10:54 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 22 июля, в COVID-центрах скончались двое пожилых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 38 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Напомним, в Оренбуржье с середины июня отмечена активная циркуляция SARS-CoV-2. С начала пандемии в регионе выявлено почти 6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Вылечили 4 381 пациента.

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