Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась для 725 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUMА сообщили в региональном правительстве 22 июля.

В настоящее время коечный фонд наполнен на 33,4%. Состояние 42 пациентов с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое. Их лечение проводится с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 454 жителя Ростовской области.

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