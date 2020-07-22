Москва, , 10:52 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории России ещё 9669 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Указывается, что в результате этого общее количество выздоровевших от нового заболевания в стране на данный момент стало 572 053 человека.

Также уточняется, что за этот же период в России было выявлено 5862 новых случая заражения коронавирусом и теперь общее число заразившихся SARS-CoV-2 возросло до 789 190.

Кроме этого, сообщается, что за истекшие сутки от COVID-19 в стране скончались 165 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 12 745.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 267 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.