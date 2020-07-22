Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM В Петербурге подтвердили ещё 28 смертей от COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 22 июля.

Всего, по официальным данным, в городе от болезни скончалось 1862 человека.

При этом Роспотребнадзор выдал почти 5 тысяч разрешений на погребение людей, умерших с COVID-19 или подозрением на него с апреля по июнь.

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В России за сутки подтвердили 165 летальных исходов COVID-19, из число в стране достигло 12 745.

Напомним, за сутки в Петербурге обнаружили 186 случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявили 29 916 случаев заражения, в России — 789 190 случаев.