Ташкент, , 10:46 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 18 171, сообщили 22 июля в министерстве здравоохранения республики.

Данные приводятся по состоянию на 10:00. Днем ранее в этом время было обнаружено 17 590 случаев. Таким образом, за минувшие сутки выявлен 581 новый случай заражения. Выздоровел 9521 человек, скончались 96 человек.

По состоянию на вечер 21 июля наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 10 879, Ташкентской области — 1750, Андижанской области — 793 и Бухарской области — 633.

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