Уфа, , 10:59 — REGNUM Стимулирующие выплаты на сумму более одного миллиона рублей получили медицинские сотрудники после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, 54 сотрудника Дюртюлинской центральной районной больницы, среди которых были и работники скорой медицинской помощи, не получили положенные им по закону стимулирующие выплаты за оказание помощи пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что после рассмотрения представления прокурора работникам этого медучреждения произвели вышеназванные выплаты на сумму свыше 1,1 млн рублей. Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.

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