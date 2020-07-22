Лос-Анджелес, США, , 10:44 — REGNUM Игроки Call of Duty: Warzone столкнулись с необычной ошибкой, которая получила название «грузовик смерти». Об этом 22 июля сообщает портал PCGamer.

Многие геймеры рассказывают о грузовике, припаркованном на Верданском кладбище около супермаркета. В него можно забраться, однако невозможно вылезти наружу.

Игроки, прознавшие о необычной ошибке, заманивают своих соперников в «грузовик смерти», чтобы получить серьёзное преимущество. Тем не менее, некоторые энтузиасты нашли способ избежать ловушки — для этого нужно припарковать квадроцикл около грузовика и «телепортироваться» на него.

Напомним, Call of Duty: Warzone — это многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Он вышел одновременно с игрой Call of Duty: Modern Warfare.

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