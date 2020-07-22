Сегежа, Карелия, , 10:53 — REGNUM После ликвидации 200 кг технического масла, которое вытекло в реку Онда из-за технической неисправности на Ондской ГЭС в Республике Карелия, на электростанции произошла вспышка заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает региональный оперативный штаб.

Ондская ГЭС. Пресс-служба администрации Республики Карелия.

Отметим, как заявил глава республики Артур Парфенчиков, разлив произошел возле поселка Идель Сегежского района 16 июля. Около 200 килограммов турбинного масла попали в акваторию реки. 17 июля спасатели установили плавучие заграждения в районе железнодорожного моста реки Нижний Выг.

«450 метров береговой линии обработали сорбентом. Угрозы распространения загрязнения сейчас нет, — уточнили Парфенчиков. — Тем не менее специалисты продолжат мониторинг обстановки на реке Онда до 24 июля».

Отметим, что к ликвидации последствий были привлечены 25 человек и 13 единиц техники. Однако, по данным регионального оперативного штаба, на Ондской ГЭС выявлена вспышка заражения коронавирусной инфекцией — 15 человек заболели COVID-19. Отметим, что к ликвидации последствий были привлечены 25 человек, в том числе сотрудники МЧС России по Республике Карелия.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в республике было выявлено 45 новых носителей SARSD-CoV-2, из которых 22 в Петрозаводске, 16 человек в Сегежском районе — один в поселке Надвоицы и 15 на Ондская ГЭС. Еще три случая в деревне Гомсельга Кондопожского района, два в Медвежьегорске, по одному в Костомукше и в поселке Сосновец в Беломорском районе.

Выздоровели еще 35 человек. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 332,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 533,8 случая, по Северо-Западу — 517,5.

Напомним, в 2014 году заслуженный энергетик РСФСР, почетный гражданин Республики Карелия Виктор Рыбаков написал открытое письмо по поводу ситуации, сложившейся вокруг Надвоицкого алюминиевого завода и Ондской ГЭС.

Читайте также: Заслуженный энергетик РСФСР: покупка Ондской ГЭС РУСАЛом чревата экологической катастрофой

В своем обращении специалист высказал беспокойство по поводу планов продажи энергообъекта Ондская ГЭС ОАО «ТГК-1» для нужд коммерческого холдинга по производству алюминия Надвоицкому алюминиевому заводу (НАЗ). Еще тогда специалист предупреждал, что продажа Ондской ГЭС частной компании приведет к разбалансированности в работе гидроэнергетических сооружений и созданию опасных предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии вновь отмечен суточный рост числа заболевших COVID-19