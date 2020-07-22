Кызыл, , 10:43 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период эпидемии диагноз подтвердился у 5847 человек, 63,6% из которых женщины.

«По возрастной структуре больше всех заболевших среди лиц 18−49 лет или 3647 человек, 1063 человек заболело в возрасте 50−64 года, 750 детей до 17 лет и 387 человек среди людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Тем временем, за минувшие сутки выписали из больниц с выздоровлением 184 человека. Летальных исходов от COVID-19 в республике зарегистрировано 45.

Напомним, накануне стало известно о начале поэтапного снятия ограничительных мер в отрасли физической культуры и спорта. Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе местным жителям разрешат индивидуальные занятия физкультурой на открытом воздухе.

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