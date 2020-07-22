Оренбург, , 10:43 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 22 июля, из больниц выписали 168 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе от болезни оправился 4 381 пациент. На сегодняшний день на территории Оренбуржья выявлено 5 929 носителей SARS-CoV-2. От коронавирусной инфекции скончались 38 человек.

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