Хабаровск, , 10:53 — REGNUM В Хабаровском крае за истекшие сутки выявлено 123 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 77 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 22 июля в регионе зарегистрировано 6457 случаев инфицирования, 3377 человек выздоровели, 52 пациента скончались.

На лечении находятся 3028 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за роста количества новых пациентов с коронавирусом может не хватить мест в больницах. Выявлять носителей SARS-CoV-2 стали чаще после несанкционированных массовых акций протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.