Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM За последние сутки в Петербурге обнаружили 186 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом за время пандемии в городе всего выявили 29 916 случаев заражения. Третий день подряд в городе фиксируют прирост меньше 200 зараженных за сутки.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 22 613 человек, из них 95 — за последние 24 часа.

В России за сутки нашли ещё 5862 носителя вируса в 83 регионах страны, их общее число достигло 789 190 человек.