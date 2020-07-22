Кейптаун, , 10:51 — REGNUM Министр труда ЮАР Тембелани Нхеси был госпитализирован через неделю после того, как у него подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

По информации журналистов телерадиокомпании, после выявления у него заражения Нхеси соблюдал режим самоизоляции у себя дома. Он был переведен в больницу по совету своего врача, говорится в заявлении.

Нхеси — второй член кабинета министров ЮАР, который был госпитализирован с COVID-19. Напомним, что министр энергетики Гведе Манташе был госпитализирован в понедельник, 20 июля.

В ЮАР выявили самое большое число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на африканском континенте — около 360 000 случаев, из них 5 000 — с летальным исходом.