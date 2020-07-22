Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались пять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 22 июля.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 49 до 70 лет и двое мужчин (61 год и 68 лет). Все пациенты скончались от COVID-19 на фоне хронических болезней.

В Ростовской области общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 192 человек.

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