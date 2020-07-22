Москва, , 10:41 — REGNUM На территории России за минувшие 24 часа было выявлено 5862 новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Также уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране возросло до 789 190.

Кроме этого, сообщается, что за истекшие сутки в России от COVID-19 скончались 165 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 12 745.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 572 053 человека излечились от нового заболевания, 9669 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 267 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.