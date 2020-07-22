Оренбург, 22 июля 2020, 10:37 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 22 июля, референс-центр подтвердил 114 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,9, а коэффициент распространения равен единице.
Ведомство отмечает активную циркуляцию нового коронавируса на территории региона. В селах четырех муниципальных образований действует карантин.
С начала пандемии в регионе выявлено 5929 носителей коронавируса.
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