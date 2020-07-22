Лондон, , 10:37 — REGNUM Найджел Брукс из Великобритании готовится продать свою коллекцию карточек с покемонами минимум за $30 тыс. (примерно 2,1 млн рублей). Об этом 21 июля сообщило издание Kotaku.

Мужчина рассказал, что он никогда не интересовался покемонами, а коллекционные карточки ему подарила мать на один из дней рождения в детстве. Тогда Найджел Брукс остался недоволен подарком, однако сейчас он может заработать на них до $44 тыс. (около 3,1 млн рублей).

Напомним, Pokemon Trading Cart Game — это популярная коллекционная карточная игра, основанная на одноимённой медиафраншизе. Выпускается с 1996 года.

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