Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил ещё 121 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 22 июля.

Так, новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 21 городе и районе Ростовской области. Наибольшее число носителей инфекции выявлено в Ростове-на-Дону — 60, Батайске — десять, Новочеркасске — девять. Почти 16% новых случаев приходится на возрастную категорию старше 66 лет, столько же процентов новых носителей инфекции — дети.

Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону достигло 11 тыс. 778 человек.