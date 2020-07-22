Москва, , 10:33 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

«В России заболело 790 тыс. человек. К сожалению, почти 12,5 тыс. жизней спасти не удалось, и каждая из этих смертей — трагедия. Я глубоко соболезную родным и близким каждого человека, который стал жертвой новой страшной инфекции», — сказал Мишустин.

Минобороны РФ сообщило, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены, выписаны все добровольцы.