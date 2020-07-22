Москва, , 10:32 — REGNUM На улицах Москвы чаще всего без номеров паркуют люксовые иномарки, сообщили 22 июля в пресс-службе «Московского паркинга».

«С января по июнь текущего года на спецстоянки было перемещено 124 таких автомобиля марки BMW, 73 автомобиля Mercedes, 68 автомобилей Toyota и 38 — Audi», — говорится в информации.

В пресс-службе пояснили, что такие автомобили трудно идентифицировать, поэтому они могут находиться в угоне. Другой вариант — возможная причастность транспортных средств к противоправной деятельности.

Всего в Москве за первое полугодие отправили на спецстоянки 788 автомобилей без номеров.