Москва, , 10:31 — REGNUM Руководство Олимпийского комитета России выразило недоумение реакцией генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса на отчет аудиторской компании «ФинЭкспертиза», сообщили 22 июля в пресс-службе комитета.

Отмечается, что отчет аудиторской компании по результатам проверки не содержит оценок, но указывает на сомнительные факты. «Поэтому столь острая реакция руководства РАА «РУСАДА» на указанные в отчете проблемные аспекты вызывает недоумение», — говорится в сообщении.

В Олимпийском комитете добавили, что Юрий Ганус регулярно выступает с агрессивными заявлениями, пытаясь скрыть проблемы агентства, но вместе с тем делает противоречивые выводы. В комитете считают, что отчет «ФинЭкспертизы» выполнен в соответствии с международными стандартами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Олимпийском комитете России заявили, что в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА выявлены нарушения.

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