Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Файтинг Fantasy Strike стал полностью бесплатным на PC, PS4, Nintendo Switch, Mac и Linux. Об этом 21 июля сообщило издание Eurogamer.

Помимо этого, в игре появились два новых персонажа. Одним из них стал мечник Онимару, а вторым — ловкий волшебник Квинс.

Напомним, разработкой Fantasy Strike занимается ведущий дизайнер Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix Дэвид Сирлин. Релиз игры состоялся в 2017 году.

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