Ростов-на-Дону, , 10:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд вынес приговор бывшему министру строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николаю Безуглову. Экс-чиновник приговорён к условному сроку.

Кировский районный суд областного центра признал вину подсудимого и назначил фигуранту уголовного дела о превышении должностных полномочий наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела после подмены песка для благоустройства территории вокруг стадиона «Ростов Арены». Сумма похищенных из бюджета средств превысила 220 млн рублей. В феврале 2020 года Безуглов был освобождён из-под домашнего ареста.

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