Ульяновск, 22 июля 2020, 10:27 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по возвращению жителей, которые в условиях пандемии оказались за границей. Всего в настоящее время возвратились 246 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Вывоз соотечественников из-за рубежа начался 21 апреля и продолжается до сих пор.
Первый вице-премьер — руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов проинформировал, что на 17 июля список «наших земляков, желающих вернуться на родину, увеличился в 2,5 раза и насчитывает уже 413 фамилий граждан»:
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 8137 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в регионе остаются 3 603 пациента, выздоровели 5147 человек, скончались 60 пациентов с COVID-19.