Ульяновск, , 10:27 — REGNUM В Ульяновской области продолжается работа по возвращению жителей, которые в условиях пандемии оказались за границей. Всего в настоящее время возвратились 246 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вывоз соотечественников из-за рубежа начался 21 апреля и продолжается до сих пор.

«Сейчас мы знаем о 167 жителях Ульяновской области, которые продолжают находиться на территориях 39 иностранных государств», — сообщил глава региона Сергей Морозов, отметив, что в настоящее время вернулись на малую родину 246 жителей региона из 60 стран.

Первый вице-премьер — руководитель администрации губернатора Анатолий Озернов проинформировал, что на 17 июля список «наших земляков, желающих вернуться на родину, увеличился в 2,5 раза и насчитывает уже 413 фамилий граждан»:

«Новые лица продолжают появляться в этом списке практически каждый день. А значит, наша работа в этом направлении продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 8137 случаев заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в регионе остаются 3 603 пациента, выздоровели 5147 человек, скончались 60 пациентов с COVID-19.