Ставрополь, , 10:45 — REGNUM Оконные блоки заменят до 2020 года в образовательных учреждениях на 27 территориях Ставрополья. Для этого из краевого бюджета выделено более 88 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 июля в управлении по информполитике правительства региона.

Отмечается, что установка новых окон уже завершена в Ставрополе, а также в Буденновском, Нефтекумском, Новоалександровском и Туркменском муниципальных образованиях. В Красногвардейском и Курском районах работы находятся на стадии завершения.

В управлении напомнили, что замена оконных блоков в школах, детских садах и организациях дополнительного образования Ставрополья проводится в рамках краевой государственной программы «Развитие энергетики, промышленности и связи» (подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»). Она стартовала в регионе в 2019 года и рассчитана до 2024 года.