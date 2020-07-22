Москва, , 10:25 — REGNUM Традиционный московский выпускной для одиннадцатиклассников Москвы состоится 24 июля в Парке Горького. Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького», — сказала Ракова.

По её словам, власти Москвы готовились к выпускному, а показатели заболеваемости COVID-19 идут вниз, что позволяет организовать и провести выпускной для школьников.

Ракова отметила, что для выпускников подготовили хорошую праздничную программу. При этом все санитарные требования в условиях пандемии сохранятся.

Она уточнила, что к работе на мероприятии будет привлечено около 190 специалистов, в том числе около 100 волонтёров.

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