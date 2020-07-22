Уфа, , 10:27 — REGNUM Ливни и крупный град ожидаются в Башкирии. Об этом 22 июля предупреждает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июля текущего года местами в Башкирии ожидаются сильные ливни, дожди, грозы, а также шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду и крупный град.

Сообщается, что 23 июля ожидается сильный подъем уровня воды в верховьях рек Уфа, Белая и притоках.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать правила поведения при грозе и урагане.

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