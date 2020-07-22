Джакарта, , 10:20 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что мусульманский праздник Ид аль-Адха или праздник жертвоприношения, более известный как Курбан-байрам, выпадает на 31 июля 2020 года, сообщает Kompas.

Министр по делам религии Индонезии Фахрул Рази объявил, что все мусульмане в стране смогут отпраздновать Ид аль-Адха в один день.

«Надеюсь, что все мусульмане в Индонезии будут отпразднуют Ид аль-Адха в этом году вместе», — заявил министр по делам религии.

Напомним, праздник Ид аль-Адха является одним из основных исламских праздников, ежегодно отмечаемых мусульманами во всем мире.