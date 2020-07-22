Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Отмечается, что это первый в Хабаровском крае такой высокий результат. В целом по итогам ЕГЭ 21 участник получил 100 баллов.

Помимо Егора Егорова, ещё 17 выпускников получили наивысший результат по русскому языку.

Максимальное количество баллов на ЕГЭ набрали 11 выпускников из Хабаровска, двое — из Комсомольска-на-Амуре и по одному человеку из Ванинского, им. Лазо, Советско-Гаванского и Хабаровского районов. Также 100 баллов получил один выпускник прошлых лет.

80 и более баллов набрали 1393 выпускника — это 26% от общего числа сдававших экзамен по русскому языку. Всего русский сдавали 5456 человек.

ЕГЭ в Хабаровском крае сдают около шести тыс. выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае озвучили итоги ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Результаты в 100 баллов показали три выпускника Хабаровска.