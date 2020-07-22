Ульяновск, , 10:17 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к новому учебному году. Праздничные торжества 1 сентября в регионе состоятся «в традиционной очной форме». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов по итогам заседания регионального штаба, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ключевой темой заседания стала организация образовательного процесса в новом учебном году: 1 сентября в школу пойдут свыше 120 тыс. детей. В школах в настоящее время идут ремонтные работы, обсуждаются вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

«1 сентября в регионе пройдёт в традиционной очной форме. Я надеюсь, что региональная система образования будет готова осуществлять обучение в современных реалиях», — сказал губернатор Сергей Морозов, напомнив о том, что новый учебный год будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.

В каждом муниципальном образовании будет определён комплекс мер по исполнению необходимых требований. В школах будет организован пропускной режим с проведением термометрии, на входе установят дозаторы с антисептиками.

Ранее в министерстве образования Ульяновской области заявляли, что к новому учебному году в регионе начнет работу мобильный технопарк на базе автомобильной станции. Он будет работать в шести районах. Кроме того, создается второй технопарк в виде структурного подразделения Димитровградского технического колледжа.