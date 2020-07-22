Грозный, , 10:14 — REGNUM В Чечне были утилизированы свыше 660 единиц огнестрельного оружия. Оно было добровольно сдано в органы правопорядка жителями республики, а также гражданами из соседних субъектов — Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии, либо изъято в ходе оперативных мероприятий.

Утилизация оружия происходила в специальной мастерской ремонтно-восстановительного батальона Росгвардии, сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

На этапе подготовки к утилизации охотничьи ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты резали на части и приводили в не пригодное для стрельбы состояние. Кроме того, были уничтожены путем выжигания пороха почти 66 тыс. стрелковых боеприпасов различного калибра.

Полученный от утилизации металлолом будет направлен для переплавки на промышленные предприятия. Как отметили в пресс-службе Росгвардии, за время работы спецмастерской уже уничтожено около 6000 единиц огнестрельного оружия и более 350 тыс. боеприпасов. Почти 58 тонн металлолома, полученные от этого, направлены на переплавку.