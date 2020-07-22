Симферополь, , 10:07 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 22 июля на Facebook написал глава региона Сергей Аксёнов.

«За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 3 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил глава Крыма.

С 27 марта на территории Крыма подтверждено 1012 случаев заражения коронавирусом, в том числе 757 человек уже выписаны с выздоровлением. Скончались 13 человек.