Губаха, Пермский край, , 10:07 — REGNUM В городе Губаха Пермского края арестовано здание школы № 38, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе УФССП по региону.

«Принятие мер принудительного исполнения потребовалось для обеспечения исковых требований физического лица к Губахинскому городскому округу Пермского края в лице администрации городского округа «Город Губаха» о взыскании задолженности по договору займа», — отметили в ведомстве.

В службе судебных приставов также подчеркнули, что арест не скажется на образовательном процессе. Поскольку трехэтажное здание школы в посёлке Нагорный давно не эксплуатируется как учебное учреждение.