Кустанай, Казахстан, , 10:04 — REGNUM Полиция задержала жителя села Сатай Алтынсаринского района Кустанайской области Казахстана, который подозревается в ложном сообщении о бомбе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

По данным полиции, 20 июля неизвестный мужчина позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о возможном взрыве Алтынсаринского района. Отмечается, что мужчина сообщил эту информацию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит досудебное расследование по статье 273 УК Казахстана «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.