Воронеж, 22 июля 2020, 10:00 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки.
Также 190 пациентов за последние сутки были выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением.
Всего на 22 июля положительные тесты на коронавирус в Воронежской области подтверждены у 10 347 человек, 9701 уже выписан с выздоровлением, 86 пациентов скончались. 560 человек остаются под наблюдением врачей.
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