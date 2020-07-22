Пермь, , 09:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 22 июля, скончались трое пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, один пациент умер от сопутствующего заболевания, двое — от COVID-19.

С начала пандемии в регионе зафиксирован 201 летальных исход пациентов с коронавирусной инфекцией: 118 — от COVID-19 и 83 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, на 21 июля в Прикамье выявлено 5142 носителя SARS-CoV-2. За сутки (на 22 июля) из больниц выписали 46 пациентов. На сегодняшний день число оправившихся от болезни составило 4069.

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