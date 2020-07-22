Воронеж, , 09:58 — REGNUM Один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области за минувшие сутки, это следует из сообщения, опубликованного 22 июля региональным оперативным штабом.

Это уже вторая смерть пациента с коронавирусом за последние сутки, до этого смертельных исходов в регионе не регистрировалось несколько дней.

Всего, таким образом, за период пандемии в Воронежской области скончались 86 человек с подтверждённым заражением коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 10 371.

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