Варшава, , 09:57 — REGNUM В новом симуляторе польской компании PlayWay игрокам предстоит спасать людей на Эвересте. Об этом 21 июля сообщила «Игромания».

В MountEverest Search n Rescue геймеры будут руководить службой спасения. Им предстоит грамотно распоряжаться имеющими ресурсами, следить за погодными условиями и по необходимости высылать поисковые группы и специальный транспорт.

Дата релиза MountEverest Search n Rescue пока не сообщается. Известно лишь, что игра выйдет в Steam (на PC).

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