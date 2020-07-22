Варшава, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM В новом симуляторе польской компании PlayWay игрокам предстоит спасать людей на Эвересте. Об этом 21 июля сообщила «Игромания».
В MountEverest Search n Rescue геймеры будут руководить службой спасения. Им предстоит грамотно распоряжаться имеющими ресурсами, следить за погодными условиями и по необходимости высылать поисковые группы и специальный транспорт.
Дата релиза MountEverest Search n Rescue пока не сообщается. Известно лишь, что игра выйдет в Steam (на PC).
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