Абуджа, , 10:19 — REGNUM Полиция освободила 15 учащихся «исламской школы» в центральной Нигерии, где их держали в цепях. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщение полиции.

По информации журналистов агентства, освобожденные дети были в возрасте от двух до 10 лет. Их обнаружили 19 июля в городе Сулейя в штате Нигер. Дети были найдены в «бесчеловечных условиях» с признаками пыток, заявил пресс-секретарь региональной полиции Васиу Абиодун. Он добавил, что священнослужитель, который управлял «школой», был арестован во время рейда.

Как сообщают репортеры, некоторые родители в Нигерии отправляют своих проблемных детей в религиозные реабилитационные центры для обучения дисциплине. Правозащитники ранее выражали опасения в связи с деятельностью так называемых «исламских школ», где психически больных людей подвергают жестокому обращению и содержат в цепях.

Как передавало ИА REGNUM, осенью 2019 года нигерийские власти провели серию рейдов по частным религиозным центрам, освободив более 1000 человек, которые содержались в кандалах.

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