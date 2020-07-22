Токио, , 09:52 — REGNUM Релиз научно-фантастической игры 13 Sentinels: Aegis Rim перенесли на 22 сентября 2020 года. Об этом 21 июля сообщалось в официальном блоге компании PlayStation.

Разработчики отмечают, что игра выйдет одновременно с «патчем первого дня», который добавит в проект английскую озвучку. Напомним, изначально 13 Sentinels: Aegis Rim должна была выйти 8 сентября 2020 года.

Релиз 13 Sentinels: Aegis Rim в Японии состоялся в ноябре 2019 года. Проект получил множество положительных отзывов от критиков и рядовых геймеров.

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