Ростов-на-Дону, , 09:51 — REGNUM В станице Вёшенской Шолоховского района Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыли детский сад №1. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

«Детский сад №1 в станице Вёшенской Шолоховского района закрыт в соответствии с постановлением Роспотребнадзора. Всего в Шолоховском районе зарегистрировано 19 заболевших, в том числе по одному случаю за 20 и 21 июля», — уточнили в пресс-центре.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля в Ростовской области была возобновлена полноценная работа детских садов, с 1 июня работавших в формате дежурных групп.

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