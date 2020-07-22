Первомайский район, , 09:50 — REGNUM В Оренбургской области 56-летний житель Первомайского района стал жертвой обмана мошенников и потерял 700 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту крупного мошенничества возбуждено уголовное дело. Установлено, что в мае мужчина обратил внимание на объявление о допзаработке, размещенное в интернете. По указанной ссылке оренбуржец посетил ряд сайтов брокерских компаний, занимающихся якобы продажей ценных бумаг. Вскоре с мужчиной связались неизвестные и предложили существенный заработок, но для этого необходимо было внести 700 тыс. рублей. Мужчина взял кредит, поскольку не имел в наличии такой суммы, и внес деньги на указанный счет.

Позже, войдя в свой личный кабинет, оренбуржец обнаружил отсутствие денежных средств. Он связался с представителем компании, который пояснил необходимость перечисления еще 1 тыс. долларов для дальнейшей работы. Пенсионер отказался, тогда связь с представителями компании прервалась.

Правоохранители призывают население быть бдительными, не доверять данные банковских карт незнакомцам и перепроверять информацию по состоянию банковского счета в самом банке. По данным полиции, за сутки, на 22 июля, в Оренбурге зарегистрировано шесть фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Общая сумма ущерба составила почти 600 тыс. рублей.