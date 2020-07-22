Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM В Петербурге начинается снос первой хрущёвки по программе реновации, которую запустили еще 12 лет назад и которая так и не принесла результатов.

«Сегодня инвестор приступает к сносу расселенных хрущевок в квартале 7−17 Сосновой Поляны», — объявили в Смольном 22 июля.

Первым снесут дом №37, корпус 1, по 2-й Комсомольской улице. Здание на 50 квартир возвели в 1967 году.

«Возобновление работ по развитию территорий жилых кварталов позволит городу получить благоустроенное жилье для очередников», — обещают чиновники.

Напомним, компании «СПб Реновация» и «Воин-В» должны были расселить петербургские хрущевки по договору с городом от 2008 года, предполагалось, что новое жилье обретут 150 тыс. человек, но в итоге за 12 лет переселить удалось только порядка 1,5 тыс. семей. Чиновники неоднократно признавали провал всей программы в Петербурге.

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