Петропавловск-Камчатский, , 09:47 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в воскресенье, 19 июля, было зафиксировано экстремальное отклонение температуры от средних значений. Воздух прогрелся на 6 °C больше обычного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометцентре.

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Синоптики отметили тёплую погоду во второй декаде июля в Пенжинском, Мильковском, Быстринском, местами в Тигильском и Усть-Камчатском районах. Среднесуточная температура в этих районах не поднималась выше +15 градусов.

В воскресенье, 19 июля, в Петропавловске-Камчатском температура воздуха днём прогрелась до +26°С. Отклонение от средних температур составило 6 °C.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в крае осадков не ожидается. На юге температура воздуха днём прогреется до 17−22°С, ночью — не превысит 13 °C. В северных районах края столбик термометра может подняться до +28°С днём, ночью температура составит от 8 до 13 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, после жаркой, засушливой погоды, в Алтайский край надвигается шторм.