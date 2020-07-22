Тамбов, , 09:42 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.

«42 новых случая сегодня. Из них: 17 мужчин, 24 женщины, 1 ребёнок (мальчик 10 лет). Возраст заболевших от 21 до 80 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в Тамбовской области с 17 марта подтверждено 5649 случаев заражения коронавирусом, 4598 человек выздоровели, 33 скончались. В больницах с диагнозом «пневмония» остаются 188 человек. 1829 человек находятся на карантине дома.

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