Омск, , 09:44 — REGNUM В одном из городов России от COVID-19 скончался сотрудник южнокорейской строительной компании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Иркутске.

По их словам, представитель компании скончался 20 июля в одной из больниц Омска.

Известно, что компания, в которой работал погибший, принимала участие в проекте по модернизации нефтеперерабатывающего завода Газпрома.

Отмечается, что положительный результат на коронавирус также получили еще семь сотрудников компании, двое из них госпитализированы.

В связи со сложившейся ситуацией руководство компании приняло решение временно вернуть на родину всех южнокорейских сотрудников и членов их семей, за исключением необходимого персонала.