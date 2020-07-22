Харбин, Китай, , 10:09 — REGNUM Работа пассажирских пунктов на российско-китайской границе может возобновиться ориентировочно к сентябрю. Об этом сообщил 22 июля генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков, передаёт ТАСС.

По его словам, остаётся надежда на создание гуманитарных коридоров на границе если не в июле, то в августе, возможно, ближе к сентябрю. Это произойдёт при стабилизации обстановки по коронавирусу.

Российская сторона почти еженедельно просит Китай о создании коридоров, которые действовали в феврале и в марте. Так, Ощепков обращался на минувшей неделе в администрацию провинции Хэйлунцзян.

«Они понимают, но Пекин пока не дает согласия. Китайские власти боятся, что снова не справятся и допустят новую вспышку коронавируса», — пояснил генконсул.

Вместе с тем китайские власти не против возобновления авиасообщения с РФ, так как контролировать авиарейсы проще, чем непрерывный поток людей на границе. Грузы через границу идут, однако не без задержек, связанных с проверками водителей на инфекцию, добавил он.

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