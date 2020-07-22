Пятигорск, Ставропольский край, , 09:40 — REGNUM Участниками единственной очной смены северокавказского молодежного форума «Машук-2020» станут 300 человек. Они будут отобраны по итогам трех основных онлайн-смен, сообщили ИА REGNUM 22 июля в пресс-службе форума.

Напомним,"Машук» с 2010 года проводился у подножия одноименной горы в городе-курорте Пятигорске. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса было решено организовать форум в онлайн-формате. В таком режиме пройдут три смены в период с 10 по 26 августа. При этом ранее сообщалось, что власти Ставрополья рассматривают возможность проведения четвертой смены в традиционном формате.

В пресс-службе «Машука» рассказали, что на протяжении всего форума участникам будут присуждаться баллы за активность. По итогам рейтинга трех основных смен будут отобраны 300 человек, которых пригласят на четвертую офлайн-смену. Она состоится в сентябре на Комсомольской поляне в Пятигорске.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрация участников форума «Машук-2020» уже завершена. На 3 тыс. мест было подано более 4,5 тыс. заявок. Больше всего их поступило со Ставропольского края — свыше 1,1 тыс.

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